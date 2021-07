Quatros pessoas ficaram feridas, uma delas com gravidade, num acidente com uma charrete, puxada por um cavalo, esta manhã de domingo, na Gafanha da Vagueira, em Vagos. Os passageiros foram projetados, em circunstâncias que ainda não estão apuradas, do veículo.A vítima, que sofreu ferimentos mais graves, foi levada, pelos bombeiros de Vagos, para o hospital de Coimbra.Os outros feridos foram levados para o hospital de Aveiro.