Urgências de Faro vários dias sem ortopedistas

Este sábado não houve especialistas e a situação deve repetir-se nos próximos dois sábados.

PORMENORES

Deslocação

Doentes de Ortopedia que se desloquem a uma unidade em que não haja especialista, são encaminhados para a outra, em meios de transporte do CHUA.



Falhas em julho

No mês passado, Faro não teve ortopedistas nas Urgências apenas no dia 28. Já em Portimão, houve falhas 15 dias.



Mais de 100 km

Para quem esteja em Vila Real de Santo António, a distância até ao Hospital de Portimão é superior a 100 km e o mesmo para quem esteja em Vila do Bispo, em relação a Faro.

Este sábado as Urgências do Hospital de Faro estiveram todo o dia sem qualquer ortopedista. E o mesmo deve repetir-se nos próximos dois sábados, de acordo com a escala de Urgência de agosto da especialidade. Em Portimão, este mês, estão previstos 13 dias sem ortopedistas nas urgências do hospital local.Segundo a escala de Portimão, depois de sexta-feira passada, não deverá haver ortopedistas nas Urgências hoje e amanhã, bem como na próxima sexta-feira, 10 de agosto, dias 12 e 13, 19 e 20, entre 24 e 27 e, finalmente, no último dia do mês, a 31. Em Faro, e também segundo a escala, está previsto que não haja ortopedista nos primeiros três sábados de agosto (dias 4, 11 e 18).Ao, fonte do Centro Hospitalar Universitário do Algarve (CHUA), que abrange as duas unidades, admitiu a falha de ontem, mas acrescentou que "é possível que, em alguns dos dias [com falhas], ainda possam vir a ser escalados ortopedistas". A mesma fonte acrescentou que "quando não há médicos da especialidade numa das unidades, existem na outra, para que os doentes não tenham de sair da região".A falta de ortopedistas é um problema crónico dos hospitais algarvios, que se arrasta há vários anos.