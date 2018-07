Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Falta de médicos desvia socorro de Hospital de Faro

Unidade de saúde esteve 24 horas sem médicos especialistas no serviço de urgência.

Por Rui Pando Gomes | 09:33

Em pleno verão e com milhares de turistas no Algarve, o Hospital de Faro esteve sem ortopedistas no serviço de urgência, durante 24 horas. A falta de especialistas na unidade de saúde da capital de distrito, ao que o CM apurou, obrigou sábado ao desvio de várias ambulâncias de emergência que transportaram vítimas de acidentes e quedas para o hospital de Portimão.



Segundo o CM apurou, o problema da falta de médicos ortopedistas para garantir o serviço de urgência foi identificado e comunicado na sexta-feira a várias entidades. No entanto, o Centro de Orientação de Doentes Urgentes do INEM só informou o Comando Distrital de Operações de Socorro de Faro este sábado de manhã.



A falha hospitalar obrigou a que muitos doentes, entre Vila Real de Santo António e Albufeira, tivessem de fazer dezenas de quilómetros de viagem para receber assistência hospitalar. Os bombeiros e técnicos do INEM foram informados ontem de manhã que deveriam encaminhar as vítimas de trauma para a unidade de Portimão. O desvio das ambulâncias do INEM e bombeiros deixou as viaturas de emergência inoperacionais para outros serviços mais tempo do que o normal.



A falta de ortopedistas é um problema recorrente nos hospitais algarvios, há vários anos, um problema que se agrava no verão devido à grande quantidade de turistas na região. O CM questionou o Centro Hospitalar e Universitário do Algarve mas não obteve resposta.