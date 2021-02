Variante de Penafiel parcialmente cortada devido a queda de árvore

A circulação na variante do Cavalum, na cidade de Penafiel, distrito do Porto, encontra-se encerrada no sentido norte-sul devido à queda de uma árvore e a uma derrocada, disse à Lusa fonte dos bombeiros.

Às 09h30, os serviços municipais encontravam-se no local para desobstruir a via.

A ocorrência foi registada às 06h30 e não há registo de feridos.

Pelas 09:50, no local encontravam-se ainda quatro operacionais, apoiados por duas viaturas, segundo informação disponível na página da Internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou hoje os distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro e Viseu sob aviso laranja até às 09:00, passando depois a amarelo até às 12:00, por causa da chuva ou aguaceiros, por vezes forte e persistentes, podendo ser acompanhados de trovoada.

Os distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Coimbra, Leiria, Lisboa, Vila Real, Guarda, Castelo Branco, Portalegre, Setúbal, Faro e Viseu estão também sob aviso amarelo até às 03:00 de quarta-feira por causa do vento forte do quadrante oeste, com rajadas até 90 km/h, sendo até 110 km/h nas terras altas.

O aviso laranja indica situação meteorológica de risco moderado a elevado e o amarelo é emitido pelo IPMA sempre que existe risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

Na sequência dos avisos do IPMA, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) emitiu um alerta à população.

Em comunicado, a ANEPC destaca a previsão de chuva intensa nas regiões norte e centro, vento também forte e agitação marítima na costa ocidental, queda de chuva forte, queda de neve, em especial na Serra da Estrela-Torre, e agitação marítima forte na costa ocidental.

Devido às condições meteorológicas, a ANEPC alerta também para o piso rodoviário escorregadio, podendo haver cheias rápidas nas zonas urbanas e em estruturas urbanas subterrâneas com deficiente drenagem e em locais historicamente mais vulneráveis e quedas de ramos ou árvores.