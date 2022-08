Pelo menos 12 feridos atingidos por raio na ilha terceira, nos Açores

Pelo menos 12 pessoas sofreram ferimentos após terem sido atingidas por um raio na ilha Terceira, nos Açores, este sábado à noite.Segundo relatos de moradores nas redes sociais, os raios atingiram uma casa na freguesia de Vila Nova, município da Praia da Vitória. Os bombeiros foram ao local socorrer as vítimas. Quatro dos feridos ficaram em estado grave, segundo a RTP. As vítimas foram levadas para o centro de saúde da Praia da Vitória e para o hospital de Angra do Heroísmo.De acordo com a SIC Notícias as vítimas estariam numa festa de aniversário que decorria na habitação que foi atingida.O arquipélago dos Açores tem sido fustigado por mau tempo nas últimas horas, com fortes chuvas e trovoadas, em particular na ilha Terceira e no Pico.