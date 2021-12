Barragens colapsam em região atingida por cheias no nordeste do Brasil. Veja as imagens

Duas barragens cederam no estado da Bahia, no nordeste brasileiro, após semanas de fortes chuvas, inundando os rios locais já cheios devido às enchentes que atingiram as cidades da região, avançou a Reuters.

A barragem do Igua, no rio Verruga próximo à cidade de Vitória da Conquista, no sul da Bahia, colapsou na noite de sábado, obrigando as autoridades a evacuar os moradores, principalmente na cidade de Itambé.



A rutura de uma segunda barragem fez elevar o nível das águas em Jussiape, na manhã deste domingo, obrigando os moradores a mudarem-se para locais mais seguros.

Não houve relatos de mortes ou ferimentos, embora pontes e estradas tenham ficado danificadas.



O governador da Bahia, Rui Castro, disse que pelo menos 400 mil pessoas foram afetadas pelas fortes chuvas e milhares foram evacuadas de cerca de 67 cidades que enfrentam situações de emergência devido às enchentes causadas por fortes chuvas.