Veleiro fica preso em cabo no mar em Portimão

Um veleiro que ficou preso num cabo de redes de pesca, durante a madrugada desta terça-feira, a cerca de seis quilómetros ao largo da praia de Alvor, concelho de Portimão, foi auxiliado pela Polícia Marítima (PM) e pela tripulação do salva-vidas de Ferragudo.

O alerta foi recebido pelas 04h30, através do Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Lisboa, tendo sido de imediato empenhada a embarcação de alta velocidade da PM de Portimão ‘Arrifana’. Para o local seguiram também três elementos da Estação Salva Vidas de Ferragudo e um militar da Marinha que ali se encontra em reforço. Segundo o CM apurou junto do comandante Gonzalez dos Paços, da Capitania do Porto de Portimão, a embarcação de recreio, norueguesa, tinha apenas um tripulante a bordo, um homem com cerca de 50 anos.

Uma vez no local onde o veleiro se encontrava preso, foi necessário proceder à retirada "do cabo que havia ficado preso entre o patilhão e a porta do leme", adiantou o mesmo responsável da Capitania de Portimão, segundo o qual "os trabalhos foram dados como terminados pelas 05h54". Nessa altura, a embarcação voltou a ter condições para navegar, tendo retomado viagem.

A fim de libertar o veleiro, foi necessário que dois operacionais procedessem a um mergulho no local, uma ação que teve sucesso. Quanto ao tripulante, norueguês, "encontrava-se bem, não tendo sido necessária assistência médica", revelou ainda o comandante da Capitania do Porto de Portimão.



PORMENORES

Redes são assinaladas

As redes que se encontram no mar estão normalmente assinaladas por uma bandeira. Neste caso, uma vez que era noite, admite-se que o tripulante do veleiro não se tenha apercebido da sua existência, tendo acabado por ficar preso num cabo.