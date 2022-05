Ana Maria, de 54 anos, recorda-se de tudo o que aconteceu antes e depois da morte de Manuel Vieira, de 58. Mas, aos juízes do Tribunal de Aveiro disse não se lembrar do momento em que terá desferido 14 facadas no corpo do marido, na casa onde viviam, na Murtosa, nem de lhe ter cravado uma machada na cabeça, faz este sábado precisamente um ano.









