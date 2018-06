Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Vidente ameaça vítima com bruxedo de morte em Vila Real

Médium foi detida pela Polícia Judiciária por extorquir milhares de euros à cliente.

Por Nelson Rodrigues | 01:30

Desesperada por resolver um problema do foro íntimo e amoroso, a mulher, de 31 anos, estava disposta a tudo. Contactou uma vidente em Vila Real e esta disponibilizou-se de imediato para solucionar o seu caso.



Porém, cada ato praticado para atingir o objetivo pretendido custava centenas de euros. Já depois de se apropriar de milhares de euros, a arguida continuava a exigir mais, sempre mediante ameaças de que mataria a vítima e a sua família, alegadamente, com recurso à violência e à feitiçaria.



O caso foi comunicado à Polícia Judiciária de Vila Real que identificou e deteve a autora do crime, trata-se de uma mulher, de 35 anos, de Tarouca, sem ocupação laboral, mas que se intitulava como médium e atendia pessoas desesperadas por soluções relacionadas com amor e dinheiro.



A arguida foi levada ao Tribunal de Vila Real, indiciada de um crime de extorsão, para aplicação das medidas de coação mas, até ao fecho desta edição, as mesmas não eram conhecidas.



Esta é a segunda vidente detida pela Polícia Judiciária no espaço de apenas uma semana. Faz esta quarta-feira oito dias, uma mulher, de cerca de 40 anos, que se intitulava Irmã Beatriz, foi detida por ter enganado um idoso, em 50 mil euros, com a promessa de que, com recurso a bruxaria, conseguiria que o filho da vítima deixasse de viver no Algarve e voltasse para Santo Tirso.



A arguida ficou em prisão preventiva. Já o idoso endividou-se para recorrer aos serviços da vidente.