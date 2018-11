Carros da Polícia Municipal mal estacionados bloqueiam autocarro em Odivelas

Vídeo gravado por um civil mostra o momento. Agentes estavam a jantar num restaurante próximo do local.

Um autocarro ficou bloqueado durante vários minutos na Pontinha, concelho de Odivelas, esta quarta-feira, por um carro patrulha e por um reboque da Polícia Municipal de Lisboa.



Enquanto o condutor do autocarro tentava fazer a manobra, impedida pelos carros da polícia, os agentes estavam a jantar num restaurante próximo do local.



Um civil gravou o momento e partilhou o vídeo nas redes sociais, mostrando indignação e afirmando ser uma situação recorrente. Alegadamente os agentes policiais estão fora da sua área de jurisdição e as viaturas estacionadas irregularmente.



Nas redes sociais as reações vão desde a crítica aos polícias até ao autor do vídeo por nada ter feito para ajudar a resolver a situação.

O CM solicitou esclarecimentos à Câmara Municipal de Lisboa e a Polícia Municipal mas até ao momento não obteve qualquer resposta.