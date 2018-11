Grupo radical de defesa dos animais investigado por terrorismo

IRA tem ligações ao PAN. Deputado André Silva promete reagir caso se prove violência.

assumidamente à margem da lei e está a ser investigado por terrorismo, assalto à mão armada, sequestro, entre outros crimes".



O grupo é representado legalmente pela advogada Cristina Rodrigues, que é também membro da comissão política do PAN, ex-candidata à Câmara Municipal de Sintra e chefe de gabinete do deputado André Silva. A TVI acredita que a advogada poderá ser uma das encapuzadas do grupo, que, diz o canal televisivo, está a ser investigado pela Polícia Judiciária e pelo Ministério Público.



Ouvido na reportagem, o deputado André Silva, que segue o IRA nas redes sociais, diz não ter conhecimento de qualquer atividade violenta do grupo e garante que "agirá em conformidade" caso se confirmem os ataques de que o IRA é acusado. E promete atuar contra membros do partido que participem nas ações violentas atribuídas ao grupo.



Depois da emissão da reportagem, o IRA reagiu esta sexta-feira com uma publicação no Facebook em que nega os factos relatados na reportagem televisiva. E promete apresentar provas de que o que ali foi dito pelos vários intervenientes é falso.









Na mesma página, o grupo esclarece os seus propósitos, numa espécie de manifesto:



"Um grupo de amigos que resgata animais em risco de vida, vítimas de violência, negligência ou abandono.

Quando as entidades governamentais não atuam no tempo necessário para salvaguardar o bem-estar do animal.

Apenas quando existe acolhimento para os animais.

Que não aceita donativos monetários nem voluntários.

Que não mostra as caras nem procura protagonismos nas televisões e jornais.

Que não tem tempo para reuniões, burocracias, palestras e eventos.

Cujo objetivo é SALVÁ-LOS e não AGRADAR-VOS.

Que não tem obrigação de ir, fazer ou explicar.

Que não cede a exigências, chantagens, pressões ou ameaças.

Que se mantém íntegro, disciplinado e organizado.

É isto, o IRA"



