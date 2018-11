Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Gato bebé fica preso dentro de sanita

Um resgate muito invulgar no Canadá.

06:00

Costuma dizer-se que a curiosidade matou o gato e, no caso do felino deste vídeo, foi por pouco. Alain Clavette estava há 48 horas na nova casa, em New Brunswick, quando ouviu miados no WC.



Percebeu depois que um gato estava preso no interior da sanita. O resgate envolveu um canalizador, um bombeiro e um veterinário. Como chamar ao gato? Talvez ‘Plumber’ (canalizador, em inglês).