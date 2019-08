Confrontos em Almada durante espera para abastecer carros

Vários desacatos aconteceram esta quinta-feira à noite, em Almada, na sequência da ida aos postos de combustível a fim de abastecer as viaturas antes do início da greve dos motoristas agendada para a próxima segunda-feira, dia 12.Nas imagens enviadas àé possível ver várias pessoas em confrontos enquanto aguardavam na fila de um posto de combustível.O vídeo amador mostra alguns condutores a saírem dos carros e a envolverem-se em confrontos físicos e verbais. É também possível ouvir pessoas a gritar.Ao que tudo indica os desacatos tiveram origem num desentendimento entre dois condutores que esperavam numa fila para ir atestar as viaturas.Também esta quinta-feira aconteceram outros desacatos na Damaia, em Lisboa, pelo mesmo motivo, depois de um homem estar a tentar encher um grande bidão com combustível.