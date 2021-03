Dois agentes da PSP feridos em desacatos após ajuntamento em bairro de Oeiras

A PSP de Lisboa deteve um homem de 23 anos no bairro Moinho das Rolas, na freguesia de Porto Salvo, em Oeiras, neste domingo, durante um ajuntamento, pelo crime de desobediência no âmbito das restrições do Estado de Emergência. Dois agentes e o suspeito acabaram por ficar com ferimentos na sequência da detenção.

Os agentes da PSP dirigiram-se para o local depois de uma denúncia de um ajuntamento com várias pessoas a confraternizar na via pública, em total desrespeito às normas em vigor.

"No decorrer da abordagem policial, o suspeito recusou, terminantemente, acatar as ordens para a obrigação do uso de máscara e do dever geral de recolhimento domiciliário, e depois de ser informado de que incorria num ilícito criminal, persistiu com a sua conduta, vindo a ser detido pelo crime de desobediência, após efetuada a cominação legal", explicam as autoridades em comunicado.

Segundo a PSP, foi necessário o uso da força física para deter o suspeito devido à sua "postura não colaborante".

O suspeito foi detido e multado por inobservância ao dever geral de recolhimento domiciliário, obrigação do uso de máscara e consumo de bebidas alcoólicas na via pública.

O detido foi restituído a liberdade, aguardando notificação para comparência em Tribunal Judicial da Comarca de Oeiras, para aplicação das medidas de coação.