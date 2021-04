Dois homens assaltaram e agrediram funcionários da pastelaria Xandite do Monte da Caparica, Almada, ao final da tarde de terça-feira.



O roubo foi filmado pelas câmaras de videovigilância e mostram a dupla a atacar com violência as duas pessoas que ainda estavam no interior. Acabaram por fugir com o dinheiro que estava na caixa registadora e estão em fuga.