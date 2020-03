supermercado Continente Bom Dia, em Gueifães, na Maia, uma vez que as ocorrências decorreram com 25 minutos de diferença.





Dois encapuzados assaltaram durante a madrugada desta segunda-feira um supermercado em Laborim, Vila Nova de Gaia Gaia.O alerta foi dado pelas 05h00.Os ladrões partiram a montra do supermercado Minipreço com recurso a um automóvel. Os assaltantes levaram comida.Os dois homens voltaram ainda atrás para levar quatro packs de leite.As autoridades estiveram no local e acreditam que se tratam dos mesmos homens que assaltaram o