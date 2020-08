Homem agride e ameaça segurança do Pingo Doce em Lisboa por ser obrigado a usar máscara

Um segurança de uma loja do Pingo Doce, localizada junto ao Estádio da Luz, em Lisboa, foi agredido por um cliente após lhe ter pedido que colocasse a máscara ao entrar no espaço, medida obrigatória no âmbito da atual pandemia do novo coronavírus.Segundo apurou o, a namorada do suspeito envolveu-se numa discussão com uma funcionária do supermercado, devido a um problema com uma promoção de embalagens de refrigerantes. Pouco depois, o companheiro da mulher irrompeu pela loja, visivelmente irritado, e sem máscara.O segurança alertou-o que o uso do equipamento de proteção era obrigatório e o homem reagiu com violência, atacando-o.Gerou-se grande aparato, com o agressor a proferir insultos e ameaças, chegando mesmo a dizer que ia "ao carro buscar a arma" e que ali voltaria "com amigos".Ainda antes da chegada da PSP, que foi alertada pouco depois do início da discussão, o suspeito colocou-se em fuga.