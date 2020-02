Motards invadem cemitério durante funeral de vítima da Segunda Circular

O acidente na Segunda Circular aconteceu na passada sexta-feira.

Os três amigos morreram na madrugada de sexta-feira num acidente brutal.

A Polícia de Segurança Pública (PSP) reforçou as equipas de segurança para o funeral.

Dezenas de pessoas juntaram-se à porta do Cemitério dos Prazeres, em Lisboa, onde foi realizado o funeral de uma das vítimas mortais por volta das 16h00 para prestar uma homenagem à vítima.

Um grupo de motards invadiu o Cemitério dos Prazeres, em Lisboa, durante o funeral de uma das vítimas do brutal acidente na Segunda Circular.Nos vídeos é possível ver centenas de pessoas com motas e algumas delas a entrar dentro do cemitério.