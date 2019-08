Recluso foge de cadeia de Paços de Ferreira e filma-se em discoteca. Veja as imagens

O recluso Jaime José Maia, de 30 anos, deveria ter regressado à cadeia de Paços de Ferreira no passado dia 23 de abril, depois de uma saída de curta duração, o que não aconteceu. Para além de não se ter apresentado, publicou diversos vídeos no Facebook no qual mostra estar a divertir-se em discotecas no Algarve.



Foi condenado por roubos e sequestro e está ainda em fuga.

"O recluso, que se encontrava em Regime Aberto para Interior, já anteriormente havia usufruído, com sucesso, de 10 saídas jurisdicionais e de curta duração. Como decorre do legalmente definido, foram feitas as comunicações devidas ao Tribunal e as órgãos de polícia criminal relativamente a esta ausência legítima", referiu a Direção Geral de Reinserção e Serviços Prisionais ao CM.

Entre 01 de janeiro e 12 de agosto, já foram concedidas 6030 licenças de saída jurisdicionais e de curta duração que tiveram uma taxa de sucesso de 99,5%.