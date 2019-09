Veleiro embate contra ponte em Portimão após avaria no motor

Um veleiro colidiu com a Ponte Velha de Portimão na passada sexta-feira de manhã, dia 28 de setembro, no Rio Arade.Segundo o que oconseguiu apurar junto de fonte oficial da Polícia Marítima de Portimão, dois homens franceses encontravam-se a comandar a embarcação quando esta teve uma avaria no motor.Devido à subida do nível da água do rio, o barco acabou por ser empurrado pela corrente e embateu na ponte.O alerta da colisão foi dado por populares que se encontravam no local.A embarcação, que ficou danificada na zona da vela, teve de ser rebocada pela Polícia Marítima e por uma embarcação da Estação Salva-Vidas de Ferragudo.Ninguém ficou ferido na sequência deste incidente.