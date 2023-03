Vídeo mostra homem a dar nove tiros com pistola das forças policiais

Um vídeo de 22 segundos, a que o CM teve acesso, mostra um homem não identificado - mas que por ter tatuagens nas costas das mãos não será polícia ou militar - a manusear uma pistola Glock 19, calibre 9 milímetros, que tem a inscrição ‘Forças de Segurança’ e por isso pertencerá aos lotes da PSP e GNR. Usa a arma para efetuar pelo menos nove disparos para o ar, num descampado. Desconhece-se data e local de gravação. Poderá ser uma arma furtada à autoridade.





CM contactou a PSP e a GNR. Fonte oficial da primeira força de segurança reagiu, afirmando que “aparenta ser uma arma das forças de segurança”. “Já tínhamos conhecimento do vídeo e estamos a investigar”, explicou, sem concretizar se a PSP registou furtos recentes de armas.



A GNR, por seu turno, referiu “não ser possível especificar data e local do vídeo”, garantindo que “o mesmo será investigado”. A mesma fonte recordou o furto de uma pistola Glock 19, com carregador e munições, do posto da Castanheira do Ribatejo. “Não é possível relacionar as imagens a essa arma”, concluiu.