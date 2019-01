Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Vídeo mostra pânico no momento do tiroteio em Lisboa

Tiros e pedradas em confrontos entre a polícia e moradores do Bairro do Jamaica.

19:54

Um vídeo mostra o momento do tiroteio na Baixa de Lisboa, esta segunda-feira.



Confrontos entre os moradores do Bairro do Jamaica e a polícia levaram a momentos de pânico junto ao Cinema S. Jorge.



A polícia confirmou ao CM ter já realizado várias detenções.