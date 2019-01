Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Quatro detenções e vários feridos na Baixa de Lisboa. Polícia confirma tiros e lançamento de petardos

Viaturas civis, policiais e agentes em serviço foram atingidos.

Novos confrontos entre moradores do Bairro da Jamaica, no Seixal, e a polícia aconteceram esta segunda-feira na Baixa de Lisboa, provocando momentos de forte tensão numa das zonas mais movimentadas da capital. A polícia foi atacada à pedrada, tendo respondido com tiros, sabe o CM.



Fonte oficial da PSP confirmou quatro detenções e necessidade de dispersão, depois de vários tiros para dispersar manifestantes, que atiraram pedras contra viaturas civis, policiais e agentes em serviço.



"Foram feitas quatro detenções na sequência dos confrontos na descida da Avenida. Houve alguns disparos feitos de advertência, de borracha para o ar, para dispersar. Houve uma necessidade de dispersar esses manifestantes que reagiram com pedras da calçada. Foram ainda lançados petardos contra polícias", começou por dizer um dos elementos policiais presentes, em jeito de balanço, assegurando que agora o ambiente está mais calmo.



"Os ânimos agora estão calmos, a cidade está segura, mas vamos manter-nos aqui até dispersarem totalmente", acrescentou, sublinhando ainda que várias viaturas policiais ficaram danificadas.



Tudo começou com um grupo de cerca de 50 elementos do Bairro do Jamaica que começou por apedrejar os meios policiais junto ao Ministério da Administração Interna, no Terreiro do Paço, em Lisboa.



Depois, dispersaram em direção à Avenida da Liberdade, em Lisboa, seguiram pelos Restauradores e pelo Rossio, local onde começaram a apedrejar carros e estabelecimentos comerciais, rebentando petardos contra a PSP.



A circulação foi cortada ao trânsito pelos autores dos distúrbios junto à rotunda do Marquês de Pombal, antes da intervenção policial. São várias as viaturas da polícia junto à Praça dos Restauradores com o objetivo de travar os momentos de tensão.



