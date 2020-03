Vídeochamada salva idosa após quatro horas dentro de vala em Sintra

Uma idosa de 82 anos esteve desaparecida durante quatro horas, após ter sofrido uma queda para uma vala num parque urbano em Mira Sintra, concelho de Sintra.A família só soube do seu paradeiro após a vítima ter feito uma videochamada, que foi usada para apurar a sua localização e acionar os meios de socorro.Pelas 20h30 de domingo, a família estranhou a falta da idosa. A mulher de 82 anos reside nas imediações da esquadra da PSP de Mira Sintra.Os familiares ainda fizeram algumas buscas na zona, sem sucesso. Só cerca da meia noite, no entanto, é que a mulher deu "sinais de vida". Um neto recebeu uma videochamada da idosa no seu telemóvel, meio que ela usou para revelar que estava "em apuros e ferida". Não chegou, no entanto, a revelar exatamente onde se encontrava.O jovem deslocou-se ao quartel dos Bombeiros de Agualva-Cacém e contou o sucedido aos operacionais de serviço. Mostrou o telemóvel e foi graças à análise da videochamada feita pela desaparecida que foi possível apurar onde a mesma estava caída.Os bombeiros pediram o apoio da PSP e direcionaram as buscas para um parque urbano situado nas imediações da estação da CP de Meleças.E foi nesse local, pelas 00h30, cerca de quatro horas após ter desaparecido, que a idosa foi encontrada.Estava caída junto a uma escadaria do referido parque urbano, com ferimentos considerados graves um pouco por todo o corpo. Veio a ser transportada para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa.