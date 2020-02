Homem rega namorada com gasolina e diluente e pega-lhe fogo

Hospital São Francisco De Xavier. D

Uma jovem de 20 anos foi agredida e regada com diluente e gasolina pelo namorado de 33 anos, em Agualva-Cacém, Sintra. Depois de regar a vítima, o agressor pegou-lhe fogo.O alerta foi dado às 00h31 desta quarta-feira.Inicialmente a jovem foi levada para o Hospital de Amadora, sendo posteriormente transportada para oevido à gravidade das queimaduras nas mãos, na cara e no tronco foi encaminhada de helicóptero para o Hospital de Coimbra cerca das 02h00. Neste momento encontra-se internada na Unidade de Queimados do Hospital de Covões.A jovem saiu de Lisboa de helicóptero por volta das 08h00 e deu entrada no hospital às 10h30 da manhã desta quarta-feira, onde foi sujeita a exames.Para o local foram mobilizados seis operacionais e três viaturas dos Bombeiros de Agualva, INEM e PSP. Foi ainda acionada uma VMER com apoio diferenciado para que fosse possível intubar a jovem.O casal mantinha uma relação há cinco anos e as autoridades já tinham conhecimento de outros dois episódios de violência doméstica. A subcomissária Ana Carvalho adiantou que o casal não vivia junto, uma vez que a jovem estava institucionalizada. No entanto, disse que não sabia se a vítima ainda estava sob esse regime.A vítima conseguiu pedir ajuda aos vizinhos, que deram o alerta às autoridades.Ainda estão por ser apuradas as circunstâncias da agressão.

De acordo com um comunicado da PSP, após diligências investigatórias imediatas, desencadeadas pela PSP "num quadro de absoluta urgência face aos perigos que emanavam do cenário retratado", foi possível intercetar o suspeito nas imediações do local de ocorrência. Depois de cometer este crime de violência doméstica, o suspeito ficou deitado no solo a tentar passar despercebido aos polícias da PSP.



"O homem é suspeito de ter deitado sobre a sua namorada, de 19 anos de idade, enquanto a mesma dormia", refere a PSP na nota.



As autoridades dão ainda conta de que o homem não prestou qualquer assistência à vítima, tendo abandonado o local sem contactar qualquer meio de socorro.



O agressor foi detido pela PSP. Vai ser presente no Tribunal Judicial de Sintra para primeiro interrogatório judicial e aplicação de medidas de coação .