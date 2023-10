Os guardas do Estabelecimento Prisional do Linhó (EPL), Sintra, estão revoltados com a gravação de um videoclipe musical na cadeia, que teve o cantor Dino d’Santiago como um dos diretores. O sindicato representativo do setor considera que a divulgação do vídeo “torna públicos espaços reservados”.









O vídeo da música ‘Rotina’, de Mr. Marley e Apollo G, estreou na plataforma YouTube no fim de semana. Trata-se, segundo fonte oficial dos Serviços Prisionais, “de um trabalho autorizado, que resulta do projeto ‘De Dentro Para Fora - Escrita Musicada’, e que envolve cerca de 20 reclusos. As filmagens foram vigiadas por guardas”. O Sindicato Nacional da Guarda Prisional, no entanto, diz que “a segurança deve ser a principal preocupação”. “A cadeia saiu há pouco tempo de uma greve a apelar à segurança, e houve uma evasão recente”, concluiu Frederico Morais, dirigente sindical.