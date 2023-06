Imagens captadas por testemunhas no local do crime e divulgadas pela CMTV ajudaram a Polícia Judiciária do Porto a identificar o grupo de homicidas. Os inspetores analisaram os vídeos ao pormenor e através das roupas conseguiram perceber quem estava no local do crime.



Estas imagens foram comparadas com uma fotografia encontrada no telemóvel de um dos arguidos e captada já durante os festejos junto ao Estádio do Dragão, no Porto.









