Vigilância eletrónica para suspeitos de rede familiar de tráfico de droga em Rabo de Peixe

Três homens e uma mulher ficaram com a obrigação de permanência na habitação com meios de controlo à distância, por serem suspeitos de pertencerem a uma "rede familiar" de tráfico de droga em Rabo de Peixe, Açores, foi esta sexta-feira revelado.

Segundo uma nota do Comando Regional da PSP, as detenções da mulher (com 38 anos) e dos três homens (com 19, 28 e 30 anos) ocorreram na quinta-feira, representando "o culminar de vários meses de investigação", que permitiram "erradicar uma rede familiar de tráfico de estupefacientes que se dedicava à traficância, essencialmente, na artéria onde residiam na vila piscatória de Rabo de Peixe", na costa Norte de São Miguel.

No decurso da operação foram apreendidos seis telemóveis, 120 doses de haxixe, 172 doses de cocaína, 334 doses de heroína, 1.273 euros em numerário e uma balança de precisão, descreve a polícia.

No comunicado, a PSP informa ainda que os detidos foram presentes na sexta-feira a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhes sido aplicado "a medida de coação de obrigação de permanência na habitação com meios de controlo à distância".

Na investigação colaboraram com a Brigada de Investigação Criminal (BIC) de Rabo de Peixe elementos da BIC da Ribeira Grande, da Esquadra de Investigação Criminal de Ponta Delgada, da Esquadra de Intervenção e Fiscalização Policial e do Grupo Operacional Cinotécnico.