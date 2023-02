Prisão preventiva para dois detidos pela GNR por tráfico de droga em Sines e Portimão

Os dois homens detidos pela GNR, por tráfico de droga, na terça-feira, numa operação que decorreu em Sines, no distrito de Setúbal, e Portimão (Faro), ficaram em prisão preventiva, revelou fonte daquela força de segurança.

Os dois homens, um de 51 anos, residente em Porto Covo (Sines), e o outro, de 53 anos, de Portimão, foram presentes na quarta-feira a primeiro interrogatório judicial, no Tribunal Judicial de Setúbal, tendo o juiz decretado a prisão preventiva de ambos, a medida de coação mais gravosa, disse à agência Lusa a mesma fonte, que não soube precisar qual o estabelecimento prisional para onde foram conduzidos.

Segundo a fonte da GNR, na operação realizada na terça-feira, além de terem sido apreendidas mais de 14 mil doses de estupefacientes, foi ainda constituída arguida uma mulher, de 38 anos, residente em Portimão.

O produto estupefaciente apreendido consiste em 7.367 doses de cocaína, 5.761 doses de heroína e 907 doses de haxixe, tendo os militares apreendido ainda 16.155 euros em numerário.

A operação decorreu nos concelhos de Sines (Setúbal) e Portimão (Faro) e o Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Santiago do Cacém da GNR deu cumprimento a dois mandados de busca domiciliária, seis de não domiciliária e dois de detenção fora de flagrante delito.

Nas declarações prestadas à Lusa, na quarta-feira, o capitão José Mota explicou que "a maior parte da droga foi encontrada, em Portimão, no interior de uma arrecadação que pertencia a um dos detidos", assim como o dinheiro apreendido que "foi encontrado numa residência".

A investigação decorria há cerca de um ano e, segundo a mesma fonte, alegadamente, o homem de Portimão "deslocava-se com regularidade a Porto Covo para efetuar a venda do produto estupefaciente".

A GNR apreendeu ainda quatro viaturas, "duas em Porto Covo e duas em Portimão", cinco telemóveis, cinco balanças de precisão e diverso material relacionado com o tráfico de droga.

A operação policial contou com o reforço do Posto Territorial de Sines e do NIC de Grândola, ambos do Comando Territorial de Setúbal, do NIC de Portimão, do Comando Territorial de Faro, do Grupo de Intervenção Cinotécnico da Unidade de Intervenção, tendo igualmente o apoio da Polícia de Segurança Pública (PSP).