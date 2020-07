Viola e abusa sexualmente da filha de 12 anos mais de 300 vezes em Lisboa

A Polícia Judiciária deteve em Lisboa um homem de 37 anos, suspeito de ter abusado sexualmente da própria filha, uma menina de 12 anos, mais de 300 vezes.

Segundo comunicado da PJ, a investigação das autoridades apurou que os abusos ocorriam desde o início do ano de 2019, repetidamente, e que se mantinham até à atualidade. O pai da vítima aproveitava-se do facto de viverem juntos para consumar os abusos, quando se encontrava sozinho com a criança.

Suspeito de mais de três centenas de crimes de violação e abuso sexual de crianças, na sua forma agravada, foi presente a primeiro interrogatório judicial e ficou em prisão preventiva a aguardar julgamento.