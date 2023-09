A rapariga de 21 anos que, domingo à tarde, foi violada por um homem no Parque Urbano da Ameixoeira, em Lisboa, foi atraída ao local por uma oferta de emprego, relatou a vítima às autoridades.



A Polícia Judiciária está a investigar o crime e procura um homem com cerca de 30 anos, que ameaçou a jovem vítima com uma faca encostada ao peito.









