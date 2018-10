"Violador da Net" condenado por ameaçar ex de mulher que conheceu no Facebook

Homem explicou que o relacionamento teve início em dezembro de 2016.

Rogério Pebre, conhecido como ‘violador da net’, foi condenado a quatro anos de prisão efetiva por ameaçar de morte o ex-marido de mulher que conheceu no Facebook e com quem tem agora um relacionamento. As ameaças foram feitas através de mensagens enviadas a partir da prisão.O arguido foi condenado por dois crimes de ameaça agravada, dois de ameaça simples e um de coação agravado.Os crimes foram praticados sobre o ex-marido da mulher que alegadamente seduziu, no início de 2017, a partir da prisão, através das redes sociais, e com quem agora vai casar De acordo com a acusação do Ministério Público (MP), deduzida em março, "o arguido apresenta um diagnóstico de perturbação da personalidade, de tipo antissocial, com dificuldade em cumprir regras e respeitar os outros, agindo com impulsividade e agressividade, sem pensar nas consequências, com risco moderado de violência".Em outubro de 2010, uma nota da Procuradoria-Geral Distrital de Lisboa (PGDL) indicava que o arguido já tinha sido condenado a pena suspensa por maus tratos e que os crimes sexuais contra a filha ocorreram em 2006.O homem estava detido preventivamente desde abril daquele ano, suspeito de, através do uso de redes sociais, ter violado duas mulheres e de estar envolvido em tráfico de armas.