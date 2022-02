As vítimas, com idades entre os 19 e os 29 anos, eram atacadas com violência quando estavam a praticar exercício físico no Parque Verde do Mondego, em Coimbra. Os dois violadores em série, de 18 e 20 anos, agora detidos pela Polícia Judiciária do Centro, atuavam sempre no mesmo local, junto à Ponte Pedonal Pedro e Inês, na margem esquerda do rio Mondego.