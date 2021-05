Violou menina e foi ameaçado de morte pelo pai da vítima. Ambos foram detidos pela PJ

Dois homens foram detidos pela Polícia Judiciária por violação e posse de arma proibida. O primeiro suspeito, de 72 anos, foi detido por violar uma menina e o segundo, progenitor da vítima, foi detido por abordar o suspeito e ameaçado este de morte, presumivelmente com arma de fogo.



O violador aproveitou-se da relação de proximidade que mantém com a vítima para a surpreender em casa e constrangê-la a "praticar consigo ato sexual de relevo", descreve a Polícia Judiciária em comunicado.



No decurso da investigação, "na sequência de busca domiciliária devidamente autorizada, foi apreendida ao referido progenitor uma arma de fogo em situação ilegal, tendo sido no ato detido, em flagrante delito, por crime de detenção de arma proibida", acrescenta a mesma nota.

Ambos foram presentes a primeiro interrogatório judicial. Ao detido por crime de violação foi aplicada a medida de coação de prisão preventiva e ao detido por posse de arma proibida a obrigação de apresentações periódicas junto das autoridades e de proibição de contactos com o suspeito do crime de violação.