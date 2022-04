A GNR volta a recorrer a meios aéreos, tripuláveis e não tripuláveis, para fiscalizar as zonas identificadas como sendo de risco de incêndio florestal.Este ano, o Ministério da Administração Interna listou 1001 freguesias prioritárias para fiscalização da gestão de combustível, menos uma do que em 2021 e menos 113 do que em 2020.Adriano Resende, da GNR de Viseu.