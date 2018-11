Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Viseu recebe 24 novos autocarros esta segunda-feira

Concurso da mobilidade urbana ainda está a ser dirigido em tribunal mas autarquia aprovou parecer jurídico.

Por Luís Oliveira | 06:00

A partir de segunda-feira vão entrar em circulação 24 novos autocarros que servem as linhas da cidade e concelho de Viseu. Depois de sucessivos atrasos devido a um processo que ainda corre nos tribunais, vão estar ao serviço da população autocarros modernos de cor amarela. Estes e outros veículos que entrarão mais tarde em funcionamento custam cinco milhões de euros.



Enquanto o modelo MUV - Mobilidade Urbana de Viseu aguardar ainda decisão judicial, o executivo liderado por Almeida Henriques fez aprovar um parecer jurídico que suporta a utilização dos autocarros a partir de segunda-feira, ainda que no âmbito da concessão atual. Os veículos foram apresentados ontem junto ao Solar do Vinho do Dão, onde decorreu a sessão a sessão ordinária da assembleia municipal.



"Este é um dos dias mais importantes enquanto presidente da câmara e enquanto cidadão de Viseu", referiu Almeida Henriques, lamentando que a entrada em circulação dos novos autocarros aconteça "com um ano e dois meses de atraso". Para o presidente da Câmara Municipal de Viseu, a renovação da frota de veículos pesados de passageiros "é o primeiro de vários passos" em matéria de mobilidade. "Estamos a operar uma verdadeira revolução", garantiu.



Segundo a autarquia, a entrada em circulação dos novos autocarros não colide com o processo judicial em curso interposto pelo concorrente que perdeu o concurso. O objetivo é "salvaguardar o interesse público e assegurar um serviço de maior qualidade às populações". "Pretende-se um serviço de excelente qualidade", reforçou Almeida Henriques.