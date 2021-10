Vitor 'Catão' detido pela GNR por incitar à violência no final de jogo de futebol

O dirigente da Associação Desportiva de São Pedro da Cova foi detido, no domingo, no final do jogo com o Gandra, por incitar à violência e por coagir e injuriar os militares da GNR.

Ao que tudo indica, Vitor ‘Catão’ terá entrado no campo logo após o arbitro dar o jogo como terminado para impedir os jogadores de cumprimentarem os adversários. Apesar do S. Pedro ter ganho o jogo por uma bola a zero, o dirigente terá ainda feito gestos obscenos na direção dos adeptos do Gandra. O ambiente aqueceu e foi necessária a intervenção dos elementos da GNR de Lordelo que se encontravam no local.





Os militares tentaram acalmar os ânimos, mas Vitor ‘Catão’ não acatou com as ordens e acabou por ligar a um advogado a quem disse que foi agredido pelos guardas. Os elementos da GNR sentiram-se injuriados e acabaram por deter o dirigente.