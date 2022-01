Voo da Ryanair com destino a Faro aterra de emergência em França

O software de controlo de voo registou que o avião iniciou uma descida extremamente rápida de 41.000 pés para 6.725 pés em sete minutos entre 7,14 e 7,21 horas.





Um voo da Ryanair vindo de Manchester rumo a Faro foi forçado a fazer uma aterragem de emergência em França depois de ter sido detetado um incêndio a bordo.O voo FR4052 aterrou na pista de Brest, no oeste de França, onde várias viaturas dos bombeiros aguardavam para receber o Boeing 737-8AS, avançou o jornal The Sun.Ainda não se sabe se os passageiros terão de ficar em isolamento profilático devido às restrições atuais do país que determinam que os viajantes devem ficar em quarentena durante 48h até apresentarem um teste PCR ou antigénio negativo.Em atualização