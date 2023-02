‘Xuxa’, alcunha do traficante Rúben Oliveira, de 39 anos, usou a amizade com um amigo indiano em proveito próprio, no início de 2020. O traficante, recorde-se, foi acusado recentemente pelo Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP) do Ministério Público por chefiar, em Portugal, a rede internacional de tráfico de cocaína do ex-major da Polícia Militar brasileira Sérgio Carvalho.









