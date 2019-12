Aproveite o dia para passear. Sol vai brilhar no último fim de semana do ano

Pode contar com nevoeiro matinal em alguns locais do nordeste





transmontano e Beira Alta.



O vento vai soprar, em geral, fraco, sendo moderado no Algarve, em especial durante a tarde.





O distrito mais frio este sábado é Bragança com 1 grau negativo de mínima e 12 de máxima.

As temperaturas mínimas no continente vão oscilar entre 1 grau negativo (em Bragança) e os 12 graus (em Faro) e as máximas entre os 12 (em Bragança e Vila Real) e os 20 (em Viana do Castelo, Braga, Leiria e Sines).

No arquipélago da Madeira, o céu vai apresentar-se nublado, com nuvens altas, e os termómetros a atingirem os 25 graus de máxima no Funchal e os 21 graus em Porto Santo.

Já nos Açores, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera colocou o Grupo Central sob aviso laranja, entre as 05h00 e as 18h00 deste sábado devido à precipitação forte, passando posteriormente a amarelo até às 00h00 de dia 29 de dezembro.

Já o Grupo Oriental está sob aviso amarelo devido à precipitação e vento forte desde as 20h00 de dia 27 de dezembro até às 00h00 deste domingo.

As temperaturas no arquipélago vão variar entre os 16 graus de temperatura máxima em Santa Cruz das Flores, 17 graus na Horta, 19 graus em Angra do Heroísmo e 20 graus de temperatura máxima em Ponta Delgada.

O último sábado do ano traz céu geralmente limpo em todo o país, apresentando períodos de maior nebulosidade em alguns locais do interior Norte e Centro até ao meio da manhã.O Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê também um acentuado arrefecimento noturno, em especial nas regiões do interior. Possibilidade de formação de geada em alguns locais do interior das regiões Norte e Centro.Quanto às temperaturas, Lisboa, capital do País, vai registar 10 graus de temperatura mínima e 17 graus de temperatura máxima. Já no Porto, a previsão aponta para 8 graus de mínima e 19 graus de máxima.