As seis barragens existentes no Algarve têm metade da água que tinham no ano passado nesta altura. A água armazenada já só chega para abastecer a população durante um ano.A situação mais preocupante vive-se na Barragem da Bravura, em Lagos, que está apenas com 9% da sua capacidade de armazenamento. Com níveis reduzidos estão também as barragens do Arade (26,9%), Beliche (27,1%), Odeleite (34,1%) e Odelouca (32,8%).