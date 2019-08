Calor continua a sentir-se em força. Termómetros continuam nos 39 graus esta sexta-feira

Com períodos de céu pouco nublado ou limpo, a temperatura continua alta esta sexta-feira e o tempo vai fazer sentir-se quente.Ir à praia ou dar um passeio pode continuar a ser uma opção porque o sol continua a brilhar. A semana termina com um dia quente com os termómetros a atingir os 39 graus, nomeadamente em Santarém, segundo informações fornecidas pelo IPMA (Instituto Português do Mar e da Atmosfera).Os distritos a registar as temperaturas mais baixas no último dia da semana, com temperaturas a variar entre os 16 e os 27 graus, são Aveiro e Porto.O IPMA alerta ainda para a possibilidade de ventos fracos a moderados. E apesar das temperaturas altas, pode sentir-se uma pequena descida da temperatura máxima no litoral Norte e Centro do País.