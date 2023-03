Com o início da Primavera regressa o calor e bom tempo. O IPMA prevê que a partir de domingo os termómetros voltem a registar temperaturas perto dos 30 graus Celsius. Ainda assim, as mínimas vão manter-se baixas.Nos distritos de Beja e Évora a temperatura máxima vai aumentar para 28 graus já na quarta-feira. Santarém regista a máxima nacional com 29 graus Celsius.Já em Castelo Branco, Leiria e Setúbal, as máximas deverão chegar aos 25 graus. Seguindo-se Lisboa e Faro com 24 e 25 graus, respetivamente.Na região Norte as mínimas mantém-se baixas, com os termómetros a atingir os 3ºC em Bragança e 5ºC em Portalegre e Castelo Branco.