Capitania do Funchal emite aviso de vento forte até às 06h00 de domingo

A Capitania do Porto do Funchal emitiu este sábado um aviso de vento forte, recomendando que as embarcações permaneçam nos portos de abrigo.

"Recomenda-se que os proprietários ou armadores das embarcações tomem as devidas precauções para que estas permaneçam nos portos de abrigo", salienta o Porto do Funchal, em comunicado.

O aviso vigora até às 06h00 de domingo e tem por base as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera para a orla marítima.

A mesma nota indica que o vento vai aumentar gradualmente ao longo do dia para forte, acrescentando que as ondas podem chegar aos 3,5 metros, tanto na costa sul como na costa norte da Madeira.