Chuva intensa alaga distritos do Porto, Braga, Aveiro e Viana do Castelo

A manhã desta quinta-feira começou com as temperaturas a subir, indiciando que a chuva haveria de tomar o lugar do frio. E a verdade é que, a partir das 07h00, o temporal abateu-se sobre os distritos de Aveiro, Porto, Braga e Viana do Castelo.Em Vila Praia de Âncora, um carro ficou preso nas águas que inundaram um túnel, por volta das 08h30. A condutora e a viatura foram resgatados em menos de uma hora pelos bombeiros locais.As cheias dificultaram a circulação automóvel em Viana do Castelo, sobretudo junto à Ponte Eiffel, onde a água subiu cerca de meio metro e obrigou ao corte de algumas ruas.Mas os maiores problemas desta quinta-feira registaram-se na Póvoa de Varzim, nomeadamente na Praça do Almada e na Rua Joaquim Martins da Costa.Entre o final da manhã e início de tarde registaram-se cerca de 40 ocorrências. Na Praça do Almada, estabelecimentos ficaram inundados, tendo sido necessária a intervenção dos bombeiros. Já a Rua Joaquim Martins da Costa ficou intransitável devido ao elevado nível da água."Quando abri a porta molhei logo os pés, a água ainda entrou na minha casa. As garagens dos meus vizinhos também ficaram inundadas", explicou aoo morador Jorge Teixeira.Também uma escola, a Básica do Desterro, ficou parcialmente inundada, obrigando à suspensão das aulas.