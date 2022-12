Os Sapadores Bombeiros de Lisboa registaram 292 ocorrências entre as 21h00 de quarta-feira e as 07h30 desta quinta-feira devido ao mau tempo que se abateu na capital, a maioria das quais inundações em habitações e na via pública.As zonas da cidade que foram mais afetadas pela chuva foram as de Benfica, nomeadamente a freguesia de São Domingos de Benfica e Alcântara, zona da avenida 24 de julho. Presidente da República Marcelo Rebelo de Sousa já lamentou, esta quinta-feira, a morte da mulher , destacando a necessidade de serem realizadas "obras estruturais" para o escoamento de águas."Estava fora de Lisboa e fiquei surpreendido. O problema é mais vasto do que Lisboa, mas em Lisboa, ao final da tarde, início da noite, percebi que a situação estava mais grave", sublinhou o chefe de Estado, em declarações aos jornalistas na zona de Alcântara.Já o presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas (PSD), disse que as intensas chuvas que provocaram as inundações na capital portuguesa fazem "parte das mudanças climáticas" , e prometeu a construção de dois túneis de drenagem até 2025."As mudanças climáticas levam-nos a acreditar que estas mudanças são terríveis. Temos de lutar para mudar esta situação e foi por isso que hoje [quarta-feira] aprovámos na Assembleia Municipal todo o orçamento que vai permitir fazer os grandes túneis de drenagem", adiantou à imprensa.Os bombeiros foram chamados ao local e procederam à drenagem da água que ficou acumulada no interior da casa. Conseguiram salvar o homem, mas não Maria Odete - uma morte a lamentar, depois do dilúvio que assolou Lisboa durante a madrugada desta quinta-feira.Mais de uma centena de pessoas tiveram que sair temporariamente das suas casas na sequência das fortes chuvas, informou a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil.