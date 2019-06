Chuva regressa este domingo com as temperaturas a chegarem aos 30 graus

A chuva regressa este domingo a Portugal Continental, com praticamente todos os distritos a contarem com chuva e aguaceiros fracos, em especial nas regiões Norte e Centro.De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), a intensidade e a frequência da precipitação vão diminuindo a partir da tarde.Apesar da chuva, o calor teima em ficar. Os distritos mais quentes este domingo são Évora e Beja, com os termómetros a atingirem os 30 graus.Em Lisboa, capital portuguesa, as temperaturas chegam aos 24 graus, ao passo que no Porto os termómetros não vão além dos 21 graus de máxima.O IPMA alerta ainda para a descida da temperatura máxima.