Chuva vai cair em todo o país para combater a seca

O País continua em estado de seca extrema e severa, mas esta situação pode ser mitigada com a chuva que, segundo as previsões, pode cair nos próximos dias, já a partir desta terça-feira. As regiões do Litoral Norte e Centro vão ser aquelas onde a chuva cairá com mais frequência, mas todo o País vai poder contar com água caída do céu.









De acordo com as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, a chuva começa a cair na madrugada de esta terça-feira e vai manter-se em regime de aguaceiros por vários dias, não de forma consecutiva. Para quinta-feira está prevista queda de neve nos pontos mais altos da serra da Estrela.

A chuva não vai resolver o grave problema de seca que afeta o País, mas vai ajudar. Por exemplo, no rio Tejo, a ilha do Castelo de Almourol converteu-se numa península, devido à falta de água. A falta de chuva fez com que o rio recuasse, revelando bancos de areia e um caminho de pedras até ao castelo. A autarquia já instalou sinalética para proibir a travessia a pé, devido ao risco de queda.





A seca extrema em que se encontra Bragança é visível e “preocupante” na falta de pastagens para os animais, mas sem efeito nas barragens de abastecimento à população. “As nossas barragens estão em plena capacidade. Para já, não temos ainda nenhuma situação crítica”, diz Hernâni Dias, presidente da autarquia.