Depressão afasta de Portugal onda de calor que vai afetar a Europa

Calor tórrido na Europa

A Europa enfrenta a partir desta terça-feira a primeira onda de calor da estação quente, que deverá ser inédita neste mês de junho em algumas zonas do centro da Europa. As temperaturas poderão atingir valores superiores aos 40 graus. Em Portugal Continental, o estado do tempo é, contudo, bem diferente.O céu está cinzento e amanhã a chuva deverá regressar, com mais intensidade, em particular no Litoral Norte e Centro. As temperaturas amenas e a chuva resultam da progressão de duas superfícies frontais associadas a uma depressão localizada no Oceano Atlântico, a noroeste da Península Ibérica.O calor tórrido que se fará sentir na zona central e Leste de Espanha só chegará a Portugal de uma forma marginal, em áreas junto da fronteira. Para quinta-feira, há a possibilidade de serem registados 34 graus em Elvas e 33 em Bragança. Mais baixas serão as temperaturas no Litoral. Para esta terça-feira, há a indicação de 23 graus no Porto, 24 em Coimbra, 25 em Lisboa e 27 em Faro.Na Europa, a vaga de calor fará com que esta terça-feira sejam registados 37 graus em Madrid, 34 em Paris e 33 em Berlim. As altas temperaturas não ficarão por aqui e nos dias seguintes o calor poderá atingir os 41 graus em Madrid, 37 em Paris e 36 em Berlim.O calor intenso que se fará sentir na Europa Central nos próximos dias resulta de dois fatores: há uma massa de ar quente que se desloca do deserto do Saara para o Norte, mas é bloqueada na Europa Central por uma corrente de ventos que se desloca para Nordeste. O bloqueio impede que o ar quente se dissipe no Oceano Atlântico, a oeste da França e ilhas britânicas.A partir de sexta-feira, em Portugal Continental, as previsões apontam para uma gradual subida da temperatura máxima devido ao anticiclone dos Açores ganhar maior intensidade. A chuva dará então lugar ao Sol.A chuva registada nos últimos dias minimiza os efeitos da seca. No seu conjunto as barragens do Douro registaram um subida de 68 para 71 do volume de armazenamento. Mais complicada é a situação no Sado. Monte da Rocha (Ourique) conta apenas com 11% da capacidade máxima.A partir de sexta-feira, o calor no Interior deverá ser sentido em algumas zonas do Alentejo e Beira Baixa. Para sábado, a previsão é de 40 graus em Elvas e 37 em Évora e Castelo Branco.No domingo, a previsão é de 25 graus no Porto e 29 em Lisboa. Em Faro, estarão 32 graus na sexta-feira, com previsão de noites tropicais (20 graus) nos três dias seguintes.As previsões a longo prazo do Instituto Português do Mar e da Atmosfera indicam para julho e agosto temperaturas dentro dos valores habituais.As temperaturas amenas registadas no Litoral e a ocorrência de precipitação resultam do facto do Anticiclone dos Açores estar mais afastado do que é habitual da Península Ibérica.