Distritos de Lisboa, Leiria, Santarém e Setúbal com aviso laranja devido à previsão de chuva forte

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) elevou, este sábado, para laranja o aviso em vigor para os distritos de Setúbal, Santarém, Lisboa, Leiria devido à chuva forte prevista para a meia-noite de domingo.

Na sua página oficial, o IPMA refere que estes quatro distritos do continente vão estar sob aviso laranja entre as 00:00 e as 03:00 de domingo enquanto no distrito de Portalegre estará ativo entre as 03:00 e as 06:00, devido à previsão de chuva forte e persistente.

Entretanto, o IPMA elevou, ao início da manhã deste sábado, para 18 os distritos de Portugal Continental sob aviso amarelo devido à previsão de queda de neve, chuva persistente, ventos fortes, e tambem agitação marítima.